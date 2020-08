Zatím v největší krizi v novodobé historii se nachází lesní hospodářství, které se musí potýkat nejen s obrovským suchem a výkyvy počasí, ale také s kůrovcem. Ten se nezadržitelně šíří napříč Českem a dostal se už i na Rakovnicko. Lesníci musí vrhnout všechny síly do boje s tímto škůdcem, aby se co nejvíce zabránilo jeho plošnému šíření, ale zároveň se musí vypořádávat s mnohými překážkami. Nejenže výkupní cena vytěženého dřeva kvůli jeho nadbytku klesla natolik, že hospodaření s ním je prodělečné. A to přitom dřevozpracující firmy prodávají dřevo za stejné ceny jako dříve, přestože je cena kulatiny třikrát nižší.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod

Kromě toho je nedostatek personálu, dřevorubce dnes zkrátka nikdo nechce dělat. Lesníci jim tedy musí nabízet mnohem více peněz, navíc narazit na dobrého dřevorubce je v dnešní době opravdu problém. „Z celého ročníku v učilišti v Pískách byli použitelní tak tři a ti už práci měli,“ krčí rameny jednatel Městských lesů Rakovník Jiří Lengyel. Pokud by hospodaření s lesy bylo nadále prodělečné, hrozil by scénář, že by se o ně již nikdo nechtěl starat a lesy by zkrátka postupně zanikaly.