O objekt neměl léta nikdo zájem, ač ho rada města nabízela k prodeji již před pěti lety. Tomu se ovšem nelze tolik divit. Budova není v nejlepší kondici, není zde kanalizace ani vodovod a v případě rekonstrukce musí kopírovat současný půdorys. Navíc smí sloužit jen jako občanská vybavenost, nikoliv pro obývání.

Přesto by se město svých pozemků nemělo zbavovat za každou cenu. Dva a půl milionu za téměř hektar není zase tak moc. Navíc celý areál se nachází na strategickém místě, což si uvědomilo i několik zastupitelů, kteří s prodejem nesouhlasili.

Mohly by se zde konat příměstské tábory, semináře, sportovní či víkendové akce pro veřejnost. Navíc, jak uvedl i Jiří Kotouč, jeden z vedoucích rakovnických skautů, kteří měli o areál také zájem, z hlediska dlouhodobého pronájmu na takové objekty existují různé dotace či dárcovské projekty. „Podobným způsobem vzniklo například skautské středisko v Chotěboři za sedm milionů,“ poukázal Kotouč.

U většiny zastupitelů ovšem s projektem nepochodil, pozemky uznali za zbytné. Město sice získalo peníze, které může využít někde jinde. Na druhou stranu za desítky let může mít pozemek mnohem vyšší cenu. Zatím by ho mohly využívat zájmové organizace. K prodeji by mělo být přistoupeno až v době opravdové nouze a ne s desítkami milionů v rezervním fondu. Mělo by to být poučení pro příště.