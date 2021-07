Čistá je jednou z mnoha obcí, která se potýká s nadměrným hromaděním odpadu a černými skládkami. Přestože nabízí lidem možnost ukládání nepotřebných věcí každý týden zdarma na místní sběrný dvůr, do místních částí vozí velké kontejnery na bioodpad a do svozu odpadu investuje opravdu nemalé peníze, občané i chataři jí situaci vůbec neulehčují. A vedení obce si s nimi neví rady.

Že by snad zmiňovaní výtečníci počkali, než se vyvezou kontejnery, a nechali si odpadky do té doby na svém pozemku, o tom si obecní úřad může nechat jen zdát. Nesešlapaných krabic, nezmačkaných plastů a dalšího smetí se zbaví hned, jak to jde, a když není místo, pohodí ho vedle kontejneru. A je jim úplně jedno, že odpadky vítr rozfouká po celé obci.

U hřbitova jsou dva kontejnery určené na bioodpad, ale přesto v nich přistane třeba sprchový kout. Starostka obce Blanka Čebišová už odvážela dveře pickupu, v sobotu byl otevřen sběrný dvůr, ale hned následující den se vedle něj objevila odstavená myčka. Však oni to zaměstnanci úřadu uklidí, pomyslí si. Jenže tito dva pracovníci, kteří se starají o pořádek, mají na starosti také údržbu vodovodu, kanalizace a další údržbářské práce, sváží a rozváží bioodpad a na zlozvyky ostatních už jim opravdu čas nezbývá.

Místní občané i škola pravidelně pořádají sběr odpadků, neboť jim není vzhled obce lhostejný a chtějí dostát jejímu jménu. Bohužel se najdou i ti, kteří se nezastydí ani po dopise, který jim přistane do schránky, když už se zjistí, kdo onen odpad odhodil vedle kontejnerů. Inu, ve středověku na takové osoby velmi dobře fungoval pranýř. Doba pokročila, ale určité veřejné zostuzení by si tito ignoranti zasloužili.