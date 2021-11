Tak je to tady. Na pivo od pondělí jedině s Tečkou, která obsluze prozradí, že jsem očkovaná, tedy v restauraci obsluhovatelná. Rozvířila se kvůli tomu velká debata, mnozí prskali a hovořili vážně o jakési diktatuře a bolševických metodách. Já ale zrovna tohle nařízení naprosto chápu a koneckoncůi všichni majitelé gastropodniků, se kterými jsem na Kutnohorsku mluvila.

„Není nám to nijak příjemné, nejsme žádní kontroloři, ale je to v našem zájmu,“ myslí si většina z nich. Dokonce se ani nedomnívají, že by jim povinná kontrola bezinfekčnosti měla odehnat hosty nebo zdržovat obsluhu – ukázat Tečku s certifikátem zabere méně jak deset vteřin.

Ti, co nadále zarputile odmítají očkování, nechť ho nadále odmítají, pokud to tak cítí. Žijeme ve svobodné zemi, ale pořád s pravidlem, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A zatímco někteří dělají z kontroly certifikátů v hospodách v listopadu “haló“, třeba v Rakousku zavedli kontroly už v červenci a nebyl v tom žádný problém.

Všichni to respektovali, obsluha byla milá a pokud se přece jen našel nějaký rebel, který se neměl čím prokázat, stejně mile ho poslala o dům dál. Co jiného s tím!?