V Nižboru se minulý týden ve čtvrtek tedy uskutečnil další meeting, který měl k této věci znovu otevřít diskuzi. I přesto, že to tam ministryně zarputile několikrát zopakovala, tak měl jeho průběh do konstruktivního dialogu daleko. Co jsem viděl, byla spíše snaha tlačit záměr z pozice ministerské síly bez ohledu na cokoliv a proces tak mermomocí zahájit už příští pondělí.

Stejně tak jako například tvorba nového územního plánu je postup při vyhlašování národního parku podobně složitým řízením, do něhož vstupuje řada faktorů. Ty se musí projednat a případně připomínkovat. Kdo se ale bude přes prázdniny v době dovolených obtěžovat?

FOTO: Proces vyhlášení národního parku Křivoklátsko má být zahájen v červnu

Vedení dotčených obcí musí zase vypracovat vlastní stanoviska, která budou reprezentovat jejich jednotný postoj. Radnicím se do toho moc nechce hlavně kvůli nadcházejícím komunálním volbám, protože nechtějí rozhodovat za nová vedení, potažmo zastupitelstva, která budou v říjnu zvolena. Padl tak návrh, aby se proces odsunul na únor – vždyť ta příroda tam bude i za půl roku, zazněl přesvědčivý argument.

Na tyto důvody nechtěla Hubáčková vůbec slyšet. Nejenže mi ministryně přišla, že se na jednání vůbec nepřipravila, ono to vypadalo tak, že se ani připravit nepotřebovala, protože už je dávno rozhodnuto.

Záměr tlačí také vedení Středočeského kraje, který v Nižboru zastupovala radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Nevzpomínám si, že bych ji vůbec slyšel promluvit. Celé mi to tedy připadalo jako bizarní „one woman show“, která skončila odchodem většiny starostů z jednání. Mám tak z celé věci pocit, že se tento způsob dialogu zdá poněkud nešťastným.