Uhlídat malé děti, aby nedocházelo k jejich kontaktu, aby měly na sobě roušky, pokud vyjdou ze třídy, to si řada z nich neumí představit. Někteří starší učitelé se pochopitelně budou obávat nákazy. Ale otazníků je mnohem více.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Třeba jak se skloubí distanční a klasická výuka. Poslání dítěte do školy by totiž mělo být na dobrovolné vůli rodičů, v čemž by mohl vzniknout pěkný zmatek. „Někteří by tedy děti neposlali, jiní poslali, takže učitelka by dopoledne vyučovala a odpoledne se věnovala online vzdělávání? To nemá hlavu ani patu,“ podivuje se například ředitelka čistecké školy Marie Kruntová.

Další otázkou je, jak to bude se stravováním. Pokud by děti nemohly jíst v jídelně, zřejmě by nefungovala i školní družina, protože těžko můžete nechat děti do odpoledne bez jídla. Tím by se ovšem neulevilo ani rodičům, kteří by si na odpoledne stejně museli zajistit hlídání.

A rodiče jistě nebudou nadšeni ani z toho, že by v případě omezení počtu žáků zrovna jejich ratolest mohla mít třeba tělocvikáře z druhého stupně. „Nebude to spravedlivé a určitě to přinese vlnu nevole,“ má jasno Milan Dvořák, ředitel mšecké školy.

Ředitel 3. základní školy v Rakovníku Jan Křikava prý bude rodičům doporučovat, aby děti nechali doma a do škol je vodili pouze v nejnutnějších případech a není se čemu divit. Několik týdnů školní výuky dětem stejně nic moc nedá, ty se do školy těší hlavně na kontakt s kamarády, který jim ale bude odpírán. Když už distanční výuka vydržela takhle dlouho a kantoři i žáci si na ni zvykli, proč to takto nenechat až do prázdnin? Jeden měsíc zkrátka nic moc neřeší, akorát přinese mnoho komplikací.