Desítky let čekali obyvatelé města Jesenice, než jim z jejich barokní kašny opět bude téci voda. Kašna by měla být zprovozněna v nejbližších dnech, ovšem vody, i když nechtěné, se na Mírovém náměstí v druhé půlce října dočkali s předstihem.

Při rekonstrukci průtahu města totiž došlo k havárii, kdy prasklo vodovodní potrubí a voda zaplavila celou jižní část náměstí, která se právě opravuje.

Hned po uveřejnění videa na facebooku se začaly objevovat posměšné komentáře typu: místo silnice má Jesenice vlastní řeku, nové Benátky v Čechách nebo až to v zimě zmrzne, budeme mít pěknou bruslařskou dráhu.

Nic proti tomu, legrace není nikdy dost. Co už tak vtipné nebylo, byly narážky na vedení města. To je ze situace stejně nešťastné. Navíc není investorem, ani realizátorem akce. Rekonstrukci hradí Ředitelství silnic a dálnic a provádí ji Metrostav. A není složité si tyto informace kdekoliv zjistit.

Je pravdou, že neprůjezdnost Jesenice, která trvá od dubna tohoto roku, občanům města značně komplikuje život. Některé domácnosti jsou úplně zoufalé, neboť neukáznění řidiči kamionů nerespektují zákaz a přesto vjedou do města, kde následně v úzkých uličkách ničí ploty, a to opakovaně. Z toho samozřejmě pramení u občanů velká frustrace.

Městský úřad jistě prodlužování stavby rovněž trápí a vynakládá nemalé úsilí v jednání jak s ŘSD a dodavatelskou firmou, tak i s policií, aby na dopravní situaci ve městě dohlédla co nejlépe to půjde. Je jednoduché, pokud se ve městě něco nedaří, hodit špínu na jeho vedení, ale mnohem rozumnější by bylo si před rozdmýcháváním nenávisti zjistit potřebné informace, které jsou v dnešní době snadno vyhledatelné.