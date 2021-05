Poslední týdny byly na rakovnických sociálních sítích žhavým tématem odpadky. Ty se množí nejen u kontejnerů. Válející se roušky a respirátory jsou k vidění téměř všude. Také v Rakovnické potoce po jarním úklidu začínají přibývat pet lahve a další odpadky, které tam rozhodně nemají co dělat.

Vrátil bych se ještě k přeplněným kontejnerům, ke kterým je někdy velmi obtížně se přes hromadu smetí vůbec dostat. Část Rakovničanů dávala tento stav za vinu městu, jiní se pozastavovali nad tím, proč společnost, která svozy zajišťuje, některé kontejnery vynechává a vrací se k nim až později. Byli i takoví, kteří vybízeli ostatní, aby místo kritizování přiložili ruku k dílu, ale našli se i ti, kteří napadali přispívatele, proč těmito příspěvky vůbec „zatěžují“ facebookové stránky Rakovnicka.

V první řadě by si ale všichni měli sáhnout do svého svědomí. Zda i oni nepřispěli nějakým tím odpadem pohozeným či odloženým k popelnici, protože už v ní nebylo místo a byli zkrátka líni udělat nějaký ten krok navíc. Dávat nábytek, matrace a další odložené věci ke kontejnerům asi není úplně to nejlepší řešení, když funguje sběrný dvůr. Občas je tam sice fronta, ale rozhodně není od věci svozovým firmám situaci trochu ulehčit. Jejich pracovníci dřou často i o víkendech a svátcích, nemají to vůbec jednoduché.

Na čtvrtek 22. dubna připadl Den Země. I v době koronavirové epidemie se našly organizace či školy, které na tento den nezapomněly. Například rakovnické gymnázium pojalo tento den jako projektový. Je třeba, aby bylo více takových, kteří si uvědomují, že životní prostředí je třeba chránit.