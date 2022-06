Během teplých červnových dnů po několika procházkách městem prakticky během každé z nich se tu a tam někdo v respirátoru objevil a nejednalo se pouze o starší občany. Může to být náhoda, ovšem faktem je, že v posledních týdnech se v médiích opět objevují varovné zprávy o přibývajících případech. Za všechny lze jmenovat třeba nedávný článek s titulkem: Další vlna covidu hrozí Česku už v létě. Experti se bojí nejhoršího scénáře.

KOMENTÁŘ: Rakovnické kluby by měly stavět na vlastních odchovancích

Ano, není tajemstvím, že již v březnu v době značného ústupu epidemie ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jako věštec předpovídal další podzimní vlnu covidu. Nyní s přibývajícím časem se v médiích opět začínají objevovat stará známá jména jako prezident České lékařské komory Milan Kubek, imunolog Václav Hořejší či epidemiolog Roman Prymula. Už jen vyslovení jejich jmen u mnohých vyvolává hořké pocity. Lidé se obávají, že přijde opět nátlak na očkování a další opatření.

Každopádně je jisté, že se chystá další nakupování vakcín ve velkém.

Avšak byl to právě Vlastimil Válek, který upozornil na to, že očkování proti covidu bude dobrovolné a nikdo k němu nebude nucen. Vakcinovaní by neměli mít výhody. „Žádné lockdowny, žádné zavírání, žádné očkování, abych mohl jít na pivo,“ řekl. Ruku v ruce s tím se objevují i další zprávy, a to například, že soud rozhodl, že Masarykova univerzita nezákonně žádala po studentech očkování nebo test.

KOMENTÁŘ: Každý by si měl zamést před vlastním prahem

Dá se říci, že ti, kdo se nechtějí nechat očkovat, se nemusí bát jakéhokoliv nátlaku, stejně tak různá zařízení se nemusí bát uzávěr. Jenže v minulosti se také hovořilo o tom, že vakcinovaní nikoho nenakazí a že vakcína před covidem stoprocentně ochrání. Dá se tedy těmto predikcím vlastně věřit? Covidu je dle mého úsudku stále ještě věnováno příliš mnoho prostoru. Jsou i jiné nemoci, jiné hrozby. A prakticky nikdo si nepřeje nekonečnou dobu covidovou.