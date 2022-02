Vzápětí se po zveřejnění onoho příspěvku objevil komentář, že se jedná spíše o smutnou zprávu. Ano, i já to tak cítím. Je opravdu smutné, že k rozdělování občanů vůbec došlo, a to i dlouho poté, co bylo již jasně prokázáno, že očkovaní přenášejí covid a navíc očkování bylo deklarováno jako dobrovolné.