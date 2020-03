Zpočátku byla městská a státní policie k osobám bez roušek a jiných ochranné pomůcky ještě benevolentní a v případě, že měl dotyčný roušku u sebe, řešili policisté tento prohřešek pouze domluvou. Ač jsou lidé, a to i podle vyjádření strážníků i státních policistů, zatím až na výjimky vzorní a chápou současnou situaci, došlo v tomto týdnu na Rakovnicku na první pokuty.

Pro hříšníka se rozhodně nejedná o levnou záležitost, za přečin může dostat pokutu až do výše deseti tisíc korun, podle krizového zákona může být sankce i dvojnásobná.

S hříšníky se logicky našla i řada „informátorů“, kteří na tento nešvar policisty pravidelně upozorňují. „Upozornění přišlo třeba od jedné paní, kterou dotyčný bez roušky poslal někam. Nic s tím ale nenaděláme, pokud nemáme prokazatelné důkazy, je to tvrzení proti tvrzení,“ krčí rameny velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový. Pokud člověka nepřistihnou sami strážníci, je takové oznámení vlastně k ničemu.

Je logické, že lidé se bojí o svoje zdraví a tak se jim nelíbí, pokud někdo nedodržuje nařízení vlády a v době koronavirové krize chodí bez ochranné pomůcky. Může se jednat o nakaženého a svým nezodpovědným chováním zvyšuje riziko rozšíření nákazy.

Nic se ale nemá přehánět. Jak potvrdila i mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová, policisté se setkávají i s „udáními“ typu, že pán chodí po poli a nemá ochrannou roušku, a proto by to měli policisté okamžitě řešit. Dokonce jsem viděl i komentáře na sociální síti, jak lidé fotí svoje sousedy na jejich vlastních zahradách či balkonech a upozorňují na to, že nemají roušky.

Pokud se rozhodneme jít do veřejného prostoru, určitě bychom neměli vyrazit bez ochrany obličeje. Nemyslím si ovšem, že člověk, který se pohybuje bez roušky někde na poli a kolem něj desítky metrů nikdo není, svým jednáním někoho ohrozí. V dnešní nelehké době bychom si, alespoň podle mě, měli spíš navzájem pomáhat.