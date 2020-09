Žáci, jejich rodiče, učitelé i ředitelé. Ti všichni jsou od vypuknutí pandemie těžce zkoušeni. Žijí ve zmatku a v nejistotě, co si vláda opět vymyslí. Když po uvolnění opatření začali všichni zase normálně žít, užívali si letních radovánek, přišlo další zmrazení. Povinnost plošného nošení roušek byla sice náhle zrušena, ale řada dalších opatření zůstala a navíc nikdo neví, kdy se roušky opět vrátí.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod

A zřejmě si je ještě všichni „užijeme“, a to nejen v MHD či na společenských akcích. Lidé se vracejí z dovolených, počet nakažených zřejmě bude ještě stoupat. Podle určitých černých scénářů by mohly školy kvůli výskytům Covidu opět přecházet do distanční výuky a tím by to tu bylo všechno zase zpátky.