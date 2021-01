Je nepochopitelné, proč každému po zaregistrování nemůže přijít informační zpráva, kdy bude vakcína v nejbližším očkovacím centru k dispozici.

Sociální sítě a informační weby zaplavily během pátečního dne zmatečné dotazy a linka podpory 1221 byla naprosto přetížená. Spousta starších občanů si s online rezervací neví rady, nemá žádné příbuzné nebo s nimi není v kontaktu, a tak se logicky snaží hledat pomoc kde se dá, a to i u samospráv. Těm ovšem scházely metodické pokyny.

„Chtěli jsme starším občanům s registrací pomáhat, máme linku připravenou, ale je to tak strašně složité. Lidé nám musí říci veškeré osobní údaje, anamnézy po telefonu, proto čekáme na další metodické pokyny z kraje. My zkrátka nevíme, jak systém funguje, nepustí nás to, abychom si ho vyzkoušeli, takže nevíme, jak zodpovídat dotazy občanů,“ krčila rameny mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Informace postrádali také v domovech pro seniory.

Již na samém počátku odkryl rezervační systém několik trhlin, ale i celkovou nepřipravenost. S registrací se mělo rozhodně začít mnohem dříve před dodávkami vakcín, ale vláda jaksi opět zaspala. Škoda, že si občas nebere příklad z jiných států.