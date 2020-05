Už tak přišli o značné množství peněz a padesát platících diváků jim na provoz rozhodně nevydělá. Jaro a léto je pro kulturní centra, kina, pořadatele koncertů a jiných kulturních akcí vydělávající sezonou. Například Kulturní centrum Rakovník živí dva velké kulturní domy, Tylovo divadlo a k tomu letní kino.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ředitel Jiří Karel pochopitelně není z omezení počtu padesáti návštěvníků vůbec nadšený. „Lidé už si zvykli na to, mít roušku, někteří se možná budou obávat nákazy a kulturu si třeba na nějaký čas odpustí, ale padesát lidí se mi zdá strašně málo. V letním kině nám padesát lidí nezaplatí ani provoz,“ upozorňuje ředitel rakovnického KC. A aby hrála profesionální divadla pro padesátku návštěvníků, to také nebude úplně efektivní.

Možná by stálo za to, vycházet z kapacity daného objektu a nastavit určitý poměr. Pokud přijde do areálu letního kina, které má kapacitu 1000 návštěvníků, 50 lidí, není to úplně košer. Takto striktní omezení pod otevřenou střechou by v tomto případě bylo podle mnohých zbytečně přísné. „Kdyby se povolila alespoň jedna třetina kapacity areálu, bylo by to o něčem jiném,“ myslí si Jiří Karel.

A něco na tom opravdu bude. Pokud přijdou lidé v roušce a nebudou nalepeni v prvních dvou řadách, což vzhledem ke stále panujícím obavám z nákazy ani nehrozí, proč by do rozlehlého areálu nemohlo přijít třeba dvě stě diváků? Vždyť kolik lidí se najednou pohybuje třeba v hypermarketu.