Živou diskusi vzbudila na sociálních sítích oprava silnice mezi Rakovníkem a Rudou u obce Lužná, která se udála na konci srpna. Frekventovaný úsek byl uzavřen na pět dní a podle mnohých byla tato oprava k ničemu.

Redaktor Rakovnického deníku Josef Rod. | Foto: archiv Josefa Roda

„Který šašek opravoval silnici kolem Lužné? Pět záplat a zbytek zalepen štěrkem. Prasata,“ rozpoutal debatu jeden z uživatelů silnice a hned se přidávali další: „Připraveno na další opravu v příštím roce, aby měli práci a zisk, dnes už to není o kvalitě.“ Jiný z uživatelů poukázal na rozdíl v kvalitě silnic ve Středočeském kraji v porovnání s jiným kraji. „Jakýmkoliv jiným směrem od Rakovníka investují kraje do silnic a každý řidič to vidí, ovšem Středočeský kraj investuje raději na odměny jejich udřeným úředníkům,“ napsal rozhořčeně. A zdaleka nebyl sám, komu se nelíbí situace v domovském kraji.