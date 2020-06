Historicky první participativní rozpočet města Rakovníka je u konce. Ze čtyři projektů nakonec těsně zvítězila revitalizace hřiště Hájek před horolezeckou stěnou. Těsným poraženým pak byl projekt florbalové mantinely a více záporných než kladných hlasů obdržely radary v ulici Fr. Diepolta.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod

Vítězné projekty následně schválilo i zastupitelstvo města, ovšem především druhý projekt v pořadí – horolezecká stěna – vyvolal u zastupitelů řadu otázek. Nejasné je především její umístění. Pokud by byla instalována do sportovní haly, mohla by se také za chvíli zase demontovat, a to kvůli rekonstrukci, kterou hala nutně potřebuje. Vzhledem k omezeným možnostem, kam stěnu umístit, je dost pravděpodobná venkovní varianta. Pak by ale mohl být rozdíl ve velikosti a vzhledu stěny oproti původní studii. Je také otázkou, zda by byla volně přístupná a také jestli by zde někdo vykonával odborný dohled. Spadnout z prolézačky či workoutového hřiště je přece jen rozdíl.