Ač se toto nařízení na první pohled nemuselo jevit nijak drasticky, restauratéři prakticky přišli o večeře a více než polovinu svých tržeb, což také sami potvrdili. A aby toho nebylo málo, je velmi pravděpodobné, že se v nich před Vánoci již nikdo neposedí. Vzhledem k nastaveným pravidlům PES může opětovné uzavření trvat i po Novém roce a řada podniků by se z něj nemusela probrat. Některé už neotevřely ani nyní v prosinci.

Mnozí hospodští považují dosavadní počínání vlády za cílenou likvidaci. „Nevím, co na to říci. Vláda si s námi dělá, co chce a už dávno jsem v ní ztratil důvěru,“ uvedl viditelně zklamaný provozní rakovnické restaurace Na Střelnici Petr Mendík. I ostatní restauratéři vidí vládní nařízení jako ránu pod pás. „Je to totální diskriminace malých podnikatelů. Nejde jen o to, zda nás otevřou či zase zavřou, ale i o to, že podpory absolutně nefungují,“ poukazuje Petr Kotík, majitel penzionu Bezděkov z Rakovníka.

Je zarážející, že doposud nedostal žádnou kompenzaci z programu Antivirus za říjen, kdy musel svůj podnik uzavřít, ač o ni žádal. Na výplaty a odvody má jen díky dotaci za pokoje za jaro, která mu přišla až před několika dny. Z čeho ovšem bude platit další výplaty a odvody netuší.

Zatímco v sousedním Rakousku či Německu dostávají majitelé restaurací a hospod osmdesáti procentní obrat z loňského roku, naše vláda jasně ukázala, jak si našich hospodských váží a co pro ni znamenají.