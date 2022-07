Na začátku léta v Deníku vyšly ankety s osobnostmi jednotlivých měst, které se vyjadřovaly k tomu, jaké téma by v jejich domovině mohlo rozhodnout volby. V Rakovníku se hovořilo o absenci sportovní haly, Rakovničané v posledních měsících řeší také městskou zeleň nebo odpadové hospodářství. Ve druhém největším městě Rakovnicka, Novém Strašecí, je palčivým tématem nedostatek míst v mateřských školách. Témat je ovšem mnohem více.

Některé kroky pro nápravu podnikla už stávající zastupitelstva, ať už studiemi, nebo projekty. Jisté je, že v maloměstech by měli zastupitelé vyslyšet především přání většiny občanů a nehonit se za politickými body za realizaci megalomanských projektů, které jsou sice vidět, ale ne vždy jsou úplně nezbytné.

Ano, například stavba nové sportovní haly je v Rakovníku nezbytná, je ovšem otázkou, zda je nutné mít hned dvě haly za několik stovek milionů vedle sebe. To samé platí v případě plánované revitalizace náměstí. Obě akce by se daly realizovat v menším rozsahu. Někdy je zkrátka nutné peníze ušetřit a investovat do rekonstrukcí silnic či jiných méně viditelných projektů. Vše zkrátka musí být v rovnováze.

Hlavně by budoucí zastupitelé neměli politikařit, do maloměsta se to rozhodně nehodí, všem by mělo jít o společnou věc.