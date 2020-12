Nejen senioři, ale i lidé trpící nadváhou a s ní souvisejícími nemocemi jsou v koronavirové době více ohroženi než jejich zdraví vrstevníci. Právě pohyb je totiž velmi důležitý. Fitness centra, tělocvičny a různá pohybová studia jsou ale už podruhé zavřená. A jejich majitelé živoří. Někteří musí platit nájem, splácet úvěr, majíi další náklady, ale příjmy prakticky nulové.

Jejich lektoři sice nabízejí on-line lekce, ale ztráty jim to zdaleka nenahradí. Potvrdila to například zakladatelka novostrašeckého Studia Cvička Kateřina Tučková. „Lidé nemají motivaci a podle mě už ani peníze, proto cvičíme tak pro dva, tři cvičence, což nám nepokryje ani náklady na lekci. Takže saháme do vlastních kapes a peníze docházejí. I když nás otevřou, příjmy budeme mít vzhledem k dobíhajícím lekcím přerušené,“ říká a tiše doufá v podporu města.