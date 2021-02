Ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek vysvětlil, že galerie potřebuje nutně rozšířit, zejména kvůli obsáhlému depozitáři a také proto, aby splňovala moderní požadavky a byla atraktivní i pro mladší generaci. Pouhá rekonstrukce stávajícího objektu bývalé židovské synagogy podle něj zkrátka nestačí.

Potom ovšem nastává otázka, zda by nebyla lepší variantou novostavba mimo historické jádro města. Finančně by vyšla možná podobně, navíc by se mohlo počítat i s větším počtem parkovacích míst. Toto řešení by bylo určitě příhodnější, na druhou stranu by objekt ztratil využití a reálně by mu mohl hrozit i postupný zánik. Podobných příkladů jsou stovky.

Jako kompromisní možnost se jeví pouze přístavba bez skleněné haly. Pokud by byla provedena v tradičním duchu s falešnými reliéfy, zapadla by do historického rázu ulice, ve které se každoročně koná oblíbená akce s atmosférou středověku - Vysoká brána. Navíc by splnila svůj hlavní účel pro umístění depozitáře.

Skleněná hala má být sice průhledná a moderní prvky se dnes používají i u jiných historických objektů, jde ale i o to, s jakým citem. V tomto případě se jedná o významný zásah do ulice, která by tak nadobro přišla o svůj půvabný pohled.