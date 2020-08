Něčím podobným už si v minulosti prošli i ti novostrašečtí, kteří sídlili nejprve v bývalém okresním domě, poté byli dva roky bez klubovny a scházeli se v tělocvičně základní školy, než se na ně usmálo štěstí a mohli si zařídit zázemí v bývalém objektu Hamira. Ten patří městu, ale v pronájmu ho má Karel Šnobl, jenž před pěti lety vyšel skautům vstříc.

Jednou z možností, kde mohli rakovničtí kolegové působit, byl objekt v botanické zahradě, tato možnost ovšem padla. Poté se naskytla další, která by byla tou nejvhodnější - využívat objekt Okál, který se nachází u Bartoňského rybníka a kde již kdysi sídlilo skautské středisko Aramis. Skauti sice upravili jeho prostranství, město Rakovník ho ovšem nabídlo k prodeji, což avizovalo už dříve. Do konce června už se ozval jeden zájemce, zatímco skauti v tuto chvíli nemají dostatek finančních prostředků k jeho odkoupení. Nedávno sice našli útočiště v rakovnické nemocnici, ovšem opět pouze dočasné. A pokud se jim nepodaří přesvědčit zastupitelstvo města, které usedá v září a jež by mělo definitivně rozhodnout o osudu objektu, budou se muset s Okálem rozloučit a opět se poohlédnout po něčem jiném.

Některé spolky zkrátka mají to štěstí nebo vlivné známé a podaří se jim celkem rychle vybudovat důstojné zázemí, jiné nikoliv. Je ovšem velmi smutné, že zrovna skauti, jejichž hlavním posláním je konat dobro a kteří se snaží být užiteční, ať už se jedná o přírodu nebo mezilidské vztahy, musí živořit. Chtělo by to od úřadů zkrátka větší podporu.