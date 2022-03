V pozadí humanitární pomoci je v souvislosti se záběry z války a zničených ukrajinských sídlišť patrná stále vzrůstající protiruská nálada. A to nejen na adresu Putina, potažmo Kremlu, která je pochopitelná, ale i vůči obyčejným Rusům.

FOTO: Humanitární pomoc Ukrajině. Z Dráčku vyjíždí několik dodávek denně

Například v českobudějovickém úřadu byla vyvěšena cedule Zákaz vstupu Rusům. Jinde zase praktický lékař odmítl ruským občanům nadále poskytovat zdravotní péči nebo učitel zrušil konzultace s ruskými studenty při tvorbě bakalářských a diplomových prací.

Ano, cizí armáda nemá na území suverénního státu co pohledávat, válka je zlo, umírají nevinní lidé. Ale měli bychom si zároveň uvědomit, že obyčejní Rusové za počínání své vlády nemohou. Narodili se tam, kde se narodili, a kroky svého prezidenta mnozí z nich odsuzují. To nakonec dokazují i přímo v Rusku, kde proti válce protestují, protože je mrzí, co se na východě Evropy děje. Rus neznamená automaticky dobyvatel.