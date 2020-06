„Lidé jsou soudní a chápou, jak se mají chovat. Navíc ti, co inklinují k nějaké kriminální činnost, si nyní uvědomují, že tresty jsou úplně někde jinde. Některé přestupky jsou upravené na trestné činy, také pokuty pro podnikatele se mnohonásobně zvýšily,“ říkal tehdy velitel Městské policie Rakovník Jaromír Nový.

Svoji soudnost ovšem začali ztrácet velmi brzy. Po několikatýdenním seznamování se s novou pandemií s prvním jarním sluníčkem začali pomalu porušovat nařízení, shlukovali se u památek, často i bez roušky. V druhé polovině dubna se již začaly opět množit dopravní nehody a sem tam se objevila i nějaká ta krádež.

S příchodem května a dalších uvolňování už ale někteří zašli tak daleko, že stále ještě v době nouzového stavu, zasedli za volant pod vlivem drog či alkoholu. První takový případ řešila rakovnická policie 4. května, kdy si žena dala před jízdou dávku pervitinu. O další týden později už řešila dva takové případy, když se navíc ukázalo, že oba dva výtečníci navíc řídili s platným zákazem řízení. A není to tak dávno, co posilněna alkoholem usedla za volant i senátorka okresů Louny a Rakovník Zdeňka Hamousová, která by měla jít ostatním příkladem.

Je smutné, že lidem vydrželo „sekat latinu“ pouze několik týdnů. Zkrátka když se povolí otěže, jsou mnozí jako utržení ze řetězu. Ač nejsem zastáncem tvrdých trestů, v případech, kdy někdo ohrožuje pod vlivem návykové látky život druhých a ještě k tomu ani má platný zákaz řízení, by soudci měli rozhodně přitvrdit a ne pouze zákaz prodloužit, jak se mnohdy děje.