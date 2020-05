Vláda v posledních týdnech urychlila rozvolňování jednotlivých opatření přijatých v souvislosti se šířením nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Ačkoliv lidé postupný návrat do „normálního“ života vítají, rodiče mají jiné starosti.

Miroslav Elsnic, šéfredaktor Kladenského a Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Redakce

Od pondělí 25. května by se měly otevřít třídy prvních stupňů základních škol, rodiče sem budou moci poslat svého školáka navíc zcela dobrovolně. Kdy se otevřou mateřské školy není zatím jasné. Řada rodičů tak defakto řeší stejný problém – mnozí by se chtěli a někteří se i z finančních důvodů potřebují vrátit do zaměstnání, ovšem nemají kam umístit své děti, jelikož pomyslná dostupnost hlídání i babiček a dědečků není v dnešní době samozřejmostí.