Zloba a nenávist lidí, kteří se vzájemně napadají nejen na sociálních sítích, jde v posledních týdnech a měsících do extrému. Covid je hlavním tématem diskuzí ve spoustě rodin, názor na něj rozděluje partnery, přátele, vznikají i silné mezigenerační neshody, které možná nezahojí ani čas. Z dnešní doby je mi smutno.

Nedobře mi bylo i při čtení diskuse, která se objevila před několika dny v rakovnické skupině. Jedna zdejší občanka tam zveřejnila video, kdy ji starší pán měl pronásledovat při nákupu v obchodě Albert, údajně i volat na policii, a to proto, že ona ani její manžel neměli nasazeny respirátory. „Když jsem mu řekla, že máme papír od lékaře, odpověděl, že jsem mu to neřekla,“ doplnila ke zmíněnému videu.

Příspěvek okamžitě vyvolal vlnu emocí a přesně se projevila nálada dnešní doby. I jistá tupost a omezenost některých jedinců. Nad několika komentáři opravdu zůstával rozum stát. Ač mám poněkud jiný názor než pánové Flegr nebo Kubek, snažím si zachovat slušnost, agrese je mi cizí. Každý má na svůj názor právo, a i když mi nepřipadá šťastné, aby někdo chodil po obchodě a nutil zákazníky, ať si nandají obličejovou ochranu, rozhodně bych danému člověku nenadával, nenapadal ho, ani bych neměl potřebu hrubě ho urážet na sociálních sítích.

Příspěvky typu - hned bych mu ukopl hlavu, dal bych mu přes držku…, tvrdě odsuzuji, přestože dlouho trvající restrikce i mě samotného tíží. Měli bychom být k sobě tolerantní a trochu si uvědomit skutečné hodnoty. Současná koronavirová krize by pro nás měla být poučením, že něco neděláme dobře. A to, co se nyní děje, je toho odrazem.