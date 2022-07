Hlasitá vesměs zahraniční elektronická hudba, potrhlé poskakování a co nejzběsilejší tanečky. Taková je dnes většina zábavných regionálních pořadů pro děti. Když už zazní známější česká píseň, jde o úpravu v podání skupiny Maxim Turbulenc. Moderní doba si zkrátka žádá moderní písně. The Gummy Bear Song, Gangman style, Baby shark, to je to, co nyní mezi ratolestmi letí.