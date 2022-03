Rakovnická radnice jako výraz solidarity s ukrajinským lidem vyvěsila ukrajinskou vlajku na radnici, místostarosta Jan Švácha se podivoval nad tím, že takové události, které se nyní dějí na východě, jsou v 21. století vůbec možné. Události bedlivě sledují také ukrajinští rodáci, kteří se snaží svým rodinám pomoci, jak jen to je možné. U hranic se tvoří kolony uprchlíků, svojí nejlepší kamarádce pomáhá dostat se ze země i moje manželka, která od rána do večera komunikuje se svými nejbližšími.

Já se vyvaruji jakýchkoliv politických názorů a gest. Musím jen konstatovat, že se jedná v první řadě o velké neštěstí. Za politické a mocenské cíle vždycky nejvíc zaplatí obyčejní lidé. Většina z nich si nepřeje nic jiného, než žít v míru a je jedno, z jaké části země pocházejí.

Sankce, které uvaluje západ na Rusko nakonec pocítíme my všichni, ještě více než sami Rusové. Tisíce vyhaslých životů už nikdo nevrátí. Médii se střídají nejrůznější gesta a proslovy politiků, někteří volají po nekompromisní odplatě. Já mnohem raději uvítám konkrétní pomoc.

Především tu humanitární, tedy postarat se o uprchlíky a pomoc těm, kteří se o ně starají. Přeji si co nejrychlejší konec války a doufám, že namísto zbraní nakonec vyhraje diplomacie. Rozhodně si nepřeji ozbrojený konflikt, do kterého by byl ponořen celý svět, protože třetí světovou válku by nepřežil nikdo. Mohu jen konstatovat, jak to nakonec ve své písni zpívají i Synkopy: Válka je vůl.