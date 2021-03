Hodně těžce je zejména klientům domovů pro seniory. Přestože většina z nich již má za sebou minimálně jednu dávku vakcíny, mnozí jsou naočkováni podruhé, ani s blížícím příjemnějším počasím se jim nálada příliš nelepší. „Je to dlouhé a smutné. Očekávám, že po Velikonocích se to rozhodně nezlepší, možná v létě. Koukáme na zprávy a jsou pořád špatné,“ posteskla si jedna z klientek rakovnického domova Dana Štuksová.

Aktivizační pracovnice se seniorům snaží zlepšit náladu, jak nejlépe dovedou, ale není to ono. Chybí jim zkrátka přímý kontakt se svými blízkými a okolím. To se ale týká všech. Děti si nemohou hrát s kamarády a vidět se s nimi ve škole, jejich rodiče si se svými blízkými nezajdou do restaurace a pokud to umožňuje jejich profese, jsou připoutání ke své židli na home office. Omezen je kontakt i těm, kteří zůstávají na pracovišti.



Právě v této době by vůbec neškodilo, kdybychom se mnohem více věnovali třeba četbě, pěknému filmu či vzpomínkám na dětství a mládí. Vybavili si pozitivní a příjemné zážitky. Negativní myšlenky naopak snižují náš imunitní systém a podlamují naše zdraví. A to bychom si v době pandemie rozhodně nepřáli.