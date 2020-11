V uplynulém týdnu rakovničtí policisté řešili například alkohol a drogy za volantem, přechovávání omamných látek za účelem prodeje či pokus o krádež mobilního telefonu v supermarketu. Za takovouto nepochopitelnou malichernost přitom hrozí zlodějce až osm let za mřížemi.

Podobně jako na jaře se také množí oznámení o porušování vládních nařízení. A nejedná se pouze o nenosiče roušek. Častá oznámení chodí od obyvatel sídlišť, že se na dětských hřištích shromažďují skupinky dětí, obzvlášť k tzv. lodi v Palackého ulici jsou městští strážníci povoláváni pravidelně.

Zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti porušují podle velitele rakovnických městských strážníků Jaromíra Nového lidé jen velmi výjimečně, přesto i taková oznámení městští policisté zaznamenávají. A jde o zbytečné extrémy. „Měli jsme oznámení, kdy dělník v poklidu čekal na vlak a otevřel si jedno pivo. Když jsme k němu přišli, byl slušný a říkal nám jen chlapi promiňte, měl jsem velkou žízeň, tak jsem si jedno pivo otevřel. Někdy je to velmi přehnané,“ povšiml si Jaromír Nový.

Lidé by se k ostatním měli chovat ohleduplně a v této nelehké době by si měli být především nápomocni. Stejně jako je nepochopitelné, že někdo usedne opilý či pod vlivem drog za volant, měli by se zamyslet i ti, kteří se snižují k novodobému udavačství. V nouzi se zkrátka pozná charakter lidí.