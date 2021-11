Zajímavou šanci pro dlužníky nabízí stát prostřednictvím akce s názvem Milostivé léto. Začalo na státní svátek 28. října a potrvá tři měsíce. Týká se ale jen té části „smolařů,“ kteří „nasekali“ dluhy u veřejnoprávních institucí. Třeba proto, že neplatili jízdné, zdravotní pojištění, elektřinu u polostátní firmy ČEZ nebo obecní bydlení a služby s ním spojené.

Jedná se o akci veskrze zajímavou, ale neméně zajímavé a někdy i hodně smutné jsou i osudy těch, kterých se týká. Samozřejmě, naprosto banální případ jízdy načerno ukončený konfrontací s revizorem je už klasika a nikdo se nad tím ani nepozastaví. K zamyšlení jsou ale jiné daleko bizarnější případy. Třeba neplacení půjčky na dovolenou nebo nákup zbytných dárků. Ale takových případů se téměř jistě Milostivé léto týkat nebude.

V Benešově se však před několika lety odehrál opravdu pozoruhodný příběh. Nad všechny obyvatele obecních bytů, kteří dlouhodobě neplatili nájem a ještě navíc se ani nedokázali s městem domluvit ani splátkovém kalendáři, vynikal nájemník, který několik let chodil netečně kolem protékající toalety. Je smutné, že ho ani ve snu nenapadlo, že mu do kanálu tečou peníze. Když přišel den zúčtování, nestačil se divit. Naštěstí pro něj se on dokázal s majitelem bytu na postupném doplacení dlužné částky domluvit.

Přestože jsem skeptikus, chci věřit, že většina dlužníků po šanci Milostivého léta skočí a bezezbytku ji využije. Domnívám se současně, že pro lidi, kteří nejsou s to zorganizovat si své, v podstatě základní povinnosti, bude takové oddlužení, tedy proces k němu vedoucí, nad jejich schopnosti a možná víc, nad jejich morální síly.

Opravdu bych jim moc přál, aby se jim zbavit dluhů povedlo. Kolika z nich se tohle přání splní, ale budeme vědět až za ony tři měsíce.