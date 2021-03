Odvolávám, co jsem odvolal. Komedie Vlády ČR pokračuje, ovšem lidem už do smíchu dávno není. Krátce po vyhlášení tvrdých restrikcí omezujících pohyb na úplné minimum přišli vládní činitelé se snad doposud největším nesmyslem od vypuknutí pandemie.

Josef Rod | Foto: Deník / Josef Rod

Vyhlášení zákazu stravování v závodních jídelnách byl pro firmy velký šok a přinesl spoustu komplikací. „Je to jeden velký chaos. Když jsem přišel večer domů a díval se na zprávy, musel jsem to vypnout, protože jsem na to neměl nervy. Personalistka nemohla v noci spát, než zjistila, že je všechno jinak. Naší povinností je neustále sledovat vládní nařízení, ale tohle je opravdu o nervy,“ rozhořčoval se provozní ředitel novostrašecké firmy ČLUZ Pavel Košulič a nebyl zdaleka sám. Naštvaní byli i zaměstnanci, kteří netušili, kde vlastně budou jíst.