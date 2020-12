Například nymburské odběrové místo v nemocnici má krásných 4,7 z 5 možných. Nemocnice v Kladně 4,66.

Recenzenti oceňují práci personálu, kladně hodnotí i zdánlivě obyčejnou věc, jako je úsměv. Zde jen malý výběr z reakci testovaných: „Naprostá spokojenost, sestřička milá, příjemná a usměvavá.“ „Děkujeme, příjemný přístup v nepříjemné činnosti.“ Věřím, že si to zdravotníci o sobě rádi přečtou a že to bedlivě sleduje i vedení nemocnic.

Třeba by stálo za to umožnit hvězdičkovat i veřejné instituce a úřady. A možná i politiky, kteří ovšem velkým hodnocením procházejí jednou za čas u voleb, které jsou nejlepší hodnotící anketou služby veřejnosti.

Ovšem po zbytek volebního období „čelí“ většinou jen takovému tomu hospodskému a facebookovému ostřelování, často s vlastní reakcí, že kritici mají počkat, až budou volby a v mezidobí respektovat výsledky voleb (za tuhle reakci osobně strhávám minimálně dvě hvězdičky z pěti).

Ale oznámkovat po návštěvě úřadu chování, vstřícnost nebo prostředí by mohla být užitečná zpětná. Třeba by se úředníci i při otravném papírování, které nemůže těšit nikoho, více usmívali. Možná by si někteří řekli, že za tak málo hvězdiček jim ta práce nestojí a zkusili by své dovednosti a zkušenosti prodat na normálním trhu práce. A možná by si úředníci řekli, že tohle nemají zapotřebí a že lidi na úřadech nechtějí a radši ať s nimi jednají na dálku.

A že to lejstro na druhý úřad pošlou raději sami, než aby ho na jejich pokyn mezi kancelářemi přenášel nějaký nehvězdičkující nevděčník. Konečně by se dosáhlo toho, po čem občan touží, aby mezi úřady běhala lejstra a ne občan-nevolník.