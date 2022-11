Není to tak dávno, co napříč Deníky proběhla anketa na téma, jak se z center vytrácejí tradiční obchody, na které lidé rádi vzpomínají. Rakovničany ihned zachvátila nostalgie. Vzpomínali především na mléčný bar, ale také na bufet v Nádražní ulici, cukrárnu nebo obchod s hudebními nosiči.

Kde jsou ty zlaté časy, dalo by se říci. Centrum se za desítky let proměnilo. Nedávno odnesl nepřízeň doby tradiční obchod s potravinami U Lutovských, který stál na rohu náměstí a Vysoké ulice desítky let. Zjednodušeně by se dalo říci, že zbyly už jen večerky a hospody.

Historické jádro bývá již léta poloprázdné. K situaci nepřispívá ani brzká zavírací doba, nemluvě o víkendu, kdy jsou prakticky všechny krámy zavřené.

Náměstí odpradávna sloužila jako centrum společenského dění, pro setkávání, jako tržiště. Když je v centru mrtvo, není to úplně příjemný pohled.

Za zánikem mnohých tradičních obchodů může velký boom supermarketů a hypermarketů. Ten byl víceméně nevyhnutelný a zachvátil všechna města. Je ovšem otázkou, zda sedm marketů na patnáctitisícový Rakovník není příliš. Myslím si, že ano.

Před čtyřmi lety, kdy se stavěl Kaufland, řada podnikatelů proti jeho stavbě protestovala. Zastupitelé ovšem jeho stavbu po několika jednáních odsouhlasili.

Územní plán by měl být každopádně koncipovaný tak, aby zamezil dalšímu nekontrolovatelnému růstu obchodních řetězců. Na druhou stranu je také vidět, že parkoviště před Kauflandem je poměrně slušně zaplněné. Možná by nebylo od věci, pokud by o stavbě dalších velkoobchodů mohli rozhodovat sami občané.