Před šesti lety Hamousová ve volbách do Senátu porazila Marcela Chládka. Zatímco tehdejší ministr školství měl větší podporu na Rakovnicku, na Lounsku, kde žije víc lidí, voliči preferovali žateckou starostku. Ta měla v zádech tehdy v popularitě stoupající hnutí ANO, velmi oblíbená byla i ve svém domovském městě. Od té doby se ale mnohé změnilo.

Těžko hodnotit, zda Hamousová byla úspěšnou senátorkou nebo ne. Informací o práci horní komory Parlamentu ČR je daleko méně, než z jednání vlády nebo poslanců. Na hodnocení jejího působení se neshodnou ani ostatní kandidáti. Někteří ji chválí, jiní říkají, že vlastně nevědí, co by měli hodnotit.

Kvůli řízení pod vlivem alkoholu přišla o podporu ANO, hnutí postavilo jiného kandidáta. Tím a i samotným svým prohřeškem přišla o část voličů. A to i v Žatci, největším městě okresů Louny a Rakovník. Navíc i některé ostatní strany jdou do voleb s výraznými tvářemi. Zdeňka Hamousová to bude mít s obhajobou mandátu velmi těžké.