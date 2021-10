Redaktor Rakovnického deníku Josef Rod. | Foto: archiv Josefa Roda

Jedna zásadní věc ovšem trochu unikla. Ještě před nedávnem by se jednalo o skandál, ale nyní média jaksi mlčí. Pod vlnou euforie si mnoho občanů ani novinářů zřejmě nevšimlo, že politici neměli při živých vstupech do volebních štábů v uzavřené místnosti respirátory. Ve spojitosti k reportážím, kdy volají policii na ženu ve volební komisi, mi to přijde jako velmi absurdní.