Město žádá o dotaci, která by v případě úspěchu pokryla téměř polovinu nákladů. Areál, kde hrají své duely fotbalisté SK Rakovník a pozemní hokejisté 1972 Rakovník ovšem není jediným sportovištěm, které potřebuje opravu. Původně bylo v plánu nejprve rekonstruovat sportovní halu, na kterou měl být vyhotoven projekt. Z důvodu vysoké pořizovací ceny vzešlé z výběrového řízení, kam se přihlásila jen jedna firma, se stavba nové a rekonstrukce stávající haly posunula.

V obou případech se jedná o akce vysoce převyšující sto milionů korun. Při neustálém růstu cen stavebního materiálu mohou tyto projekty narůst do poměrně značných astronomických částek.

Pak nastává otázka, zda jsou plánované modernizace opravdu zapotřebí v plánovaném rozsahu.

KOMENTÁŘ: Poučí se nová vláda z nesmyslů té předchozí?

Rakovník odpovídající sportovní halu, kde budou moci hrát florbalisté, futsalisté a další sportovci dozajista potřebuje, to je bez debat. Možná by ale stačila pouze jedna, nakonec až čas ukáže, jak budou obě haly využité. Úspornější řešení by mohlo být zvoleno i v případě areálu SK. Ano, fotbalisté hrají třetí ligu, ale pohybují se v sestupových pásmech a nechodí na ně zdaleka tolik diváků, jako před několika lety. Ani mládežníci zrovna nezáří. Pozemní hokejisté si za dlouhodobě úspěšnou reprezentaci města určitě zaslouží lepší zázemí, ale to si zaslouží třeba také hokejbalisté, kteří podobně jako jejich kolegové již léta marně čekají na nové šatny. Měli se jich dočkat letos. A v případě hokejbalového areálu by se jednalo o částku mnohonásobně nižší.

Vedení města by své sportovce mělo dozajista podporovat a být spravedlivé ke všem oddílům tak, jak si zaslouží. Megalomanské projekty za stovky milionů mi připadají, i vzhledem k velikosti Rakovníka zbytečné. Za takové částky by mohlo být uspokojeno mnohem více klubů.