Tak je to tu zase. Nejprve se mluví o částečném uvolňování a o několik dní později se otočí o sto osmdesát stupňů a vláda směřuje k ještě tvrdším opatřením.

Josef Rod, redaktor Rakovnického deníku. | Foto: Deník / Josef Rod

A to přitom před dvěma týdny svitla, i když jen malá, naděje restauratérům a dalším podnikatelům, že by konečně mohli otevřít svoje podniky, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navrhoval otevírání obchodů a do škol se měly vrátit jejich poslední ročníky. Nakonec je ale všechno jinak.