Před lety, kdy SK Rakovník hrál po postupu z I. A třídy v krajském přeboru, napsal jsem tehdy jako sportovní redaktor komentář o tom, že klubu s takovouto tradicí by slušela vyšší soutěž, a to divize nebo i Česká fotbalová liga, kterou kdysi léta hrál. Tehdy jsem netušil, a netušil to asi nikdo, že o několik sezon později třetí nejvyšší soutěže rakovnický SK skutečně dosáhne, a to vesměs se svými odchovanci. Po delší době tak přeskočil i svého městského rivala Tatran. Najednou měly místní kluby týmy v ČFL, divizi, rezervy hrály krajskou I. A, respektive I. B třídu. Dalo by se říci - zlatý věk rakovnického fotbalu v novém miléniu.