Ihned po tomto rozhodnutí se rozpoutal velký boj o jejich zachování. Lidé se například ptali, jak je možné kvůli tomu, aby se ušetřilo několik desítek milionů, stahovat vlaky z tratí, do jejichž modernizace stát vložil stamiliony.

Do Čisté dokonce zdejší starostka Blanka Čebišová pozvala ministra dopravy Karla Havlíčka, starosty, krajské zastupitele, odborníky pro dopravu i širokou veřejnost. Z krajských radních, kteří se pod rozhodnutí podepsali, ovšem nedorazil nikdo.

Hejtmanka Petra Pecková měla jiný program, radnímu pro oblast veřejné dopravy Petru Boreckému se zkrátka nechtělo. To je ovšem nepochopitelná chyba. I kdyby toto rozhodnutí mělo pádný důvod, bylo by přinejmenším slušné, jej veřejnosti blíže vysvětlit a konfrontovat svůj postoj s protichůdnými názory. Bohužel se ukázalo, že tento boj je spíše politický, o peníze tu až tolik nejde.

Ano. Autobusová doprava je frekventovanější, ekonomicky výhodnější a mnohem více využívaná. Je ovšem otázkou, jak moc k tomu přispěla změna jízdního řádu, po kterém vlakové spoje jaksi přestaly navazovat, na což poukazovali nejen starostové, ale i přítomní strojvůdci.

A pak jsou tu také nevýhody. Autobusy jedoucí z Čisté do Rakovníka často uvíznou v koloně za kamiony, silnice je stále více ucpaná, což na vlakové trati prakticky nehrozí. Vlak je mnohem pohodlnější, je zde WC, nabízí neopakovatelný výhled do okolní krajiny, je ekologičtější. Jedná se o veřejnou službu, nikoliv o výdělečnou činnost, proto si myslím, že vlak by měl být pro autobus alternativou, nikoliv jeho konkurentem.

Když už se za udržení zmíněné tratě Rakovník-Kralovice bojovalo přes dvacet let, bylo by velkou škodou bez jakýchkoliv odborných diskuzí i debat s veřejností zkrátka jen stroze říci: spoje se ruší a přes toto rozhodnutí nejede vlak.