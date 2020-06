Policisté situaci od počátku monitorovali a v sobotu v poledne od nich dostali technaři jasné ultimátum na ukončení produkce, které s námitkami postupně dodrželi.

Vzhledem k tomu, že akce byla ilegální a příchozí porušovali noční klid, není se co divit, že u místních občanů příliš pochopení nenalezli. Také na sociálních sítích rozpoutala technopárty řadu emocí. Někteří měli k jejím účastníkům pochopení a komentovali situaci tak, že jednou za rok by lidé hlasitější hudbu mohli vydržet. Přičemž poukazovali i na jiné hlučné hudební festivaly, které jsou sice legální, ovšem svoji hlasitou hudbou rovněž porušují noční klid.

Jiní si ovšem začali okamžitě spojovat technaře s feťáky a podivovali se nad tím, že policie proti nim nezasáhla razantněji. „Jestli to neměli dovolené alespoň od majitele pozemku, tak je měli policajti okamžitě vypráskat pendrekama,“ psal například jeden uživatel facebooku. Objevovaly se ale i drsnější komentáře, jako: „To je takovej problém poslat posily z Prahy? Nebo tam jednoduše hodit bombu a je o 300 lidí na sociálních dávkách méně.“

Takové komentáře jsou už hodně za hranou a nesnášenlivost některých jedinců prostě nechápu. I mně tato hudba nic neříká a hudební produkce by se na soukromém pozemku bez souhlasu majitele dělat neměla, rozhodně bych neházel všechny do jednoho pytle mnohdy jen kvůli tomu, že vypadají jinak než ostatní. A brutálními policejními zákroky bychom se vrátili před rok 1990. Jednání policistů, kteří na plac nepouštěli další účastníky, aby se jejich počet nezvýšil na nezvladatelnou a nad povolenou mez a jejich následné vyzvání, aby akce byla ukončena do odpoledne druhého dne, mi přijde tak akorát.