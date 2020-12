Fotbalových klubů zaniklo za poslední léta mnohem více, přesto zůstává hra s kulatým nesmyslem ve spoustě vesnic prakticky jediným sportem. Zároveň jde o jednu z mála zábav, kterou malá obec může nabídnout. Nakonec ovšem kvůli proradné koroně přišli místní obyvatelé na podzim na nějakou dobu i o ni.

Proto se také nemohli dočkat, až jim Ježíšek nadělí předčasný dárek v podobě znovuotevření hospod a na začátku prosince opět obsadili svá místa u stolů, vyprávěli si se sousedy o svých zážitcích a třeba i probrali současnou nelehkou situaci.

Měli na to ovšem sotva dva týdny, než vláda řekla dost a vrátila Česko do čtvrtého stupně PES. A jak tuší i mnozí štamgasti, kteří ve čtvrtek slavili předčasného Silvestra, nebude to určitě jen na pár týdnů. „Spíš počítám, že hospody otevřou někdy v březnu. Nemám z toho dobrý pocit,“ svěřila se dáma, které patří mezi pravidelné hosty pecínovské hospody Na Růžku.

A tak lidé nakupují sudy nebo lahve a scházejí sev garážích a obývácích. Hospody naopak živoří, výdejová okénka zdaleka nefungují tak, jak by hostinští potřebovali. Navíc i po znovuotevření nemusí být zájem zákazníků, kteří přivykli novému způsobu života, slavný. Pokud se naplní nejčernější scénáře, některé hospody už znovu neotevřou.

A tak zaniknou tradiční kulturní stánky – centra každé vesnice. Právě proti tomuto scénáři se snaží bojovat iniciativa s trefným názvem Chcípl PES, naději ovšem v době stále se prodlužujícího nouzového stavu nemá příliš velkou.