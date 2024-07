Nedaleko Řevničova došlo v pondělí dopoledne na Karlovarské silnici I/6 k havárii osobního vozu Ford, který přejel do protisměru a skončil v příkopu. Jeho řidičku převezla záchranná služba do rakovnické nemocnice.

Nehoda se stala v 10:20 hodin. Šestasedmdesátiletá žena jela z Řevničova ve směru na Nové Strašecí. Z nezjištěných příčin přejela do protisměru a následně mimo vozovku. Na místě byli jako první hasiči z Karlovarska, kteří projížděli kolem a poskytli ženě ošetření do příjezdu středočeských složek IZS. "Dechová zkouška u řidičky byla negativní, žena byl s lehčími zraněními převezena do rakovnické nemocnice. Silnice byla po celou dobu průjezdná a provoz byl řízen kyvadlově," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.