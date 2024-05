U Rynholce havarovalo v pondělí po poledni vozidlo, které sjelo mimo silnici a narazilo do rozvodné skříně.

Vůz Škoda sjel z doposud nezjištěných příčin mimo vozovku a narazil do rozvodné skříně s plynem a elektřinou. Ve voze byli nejen pětasedmdesátiletý řidič, ale také jeho stejně stará spolujezdkyně, přičemž obě osoby vyprostili hasiči ze Stochova a Nového Strašecí, a to bez použití hydraulického vyprošťovacího zařízení.

"Obě osoby si převzali do péče záchranáři, přičemž u obou je podezření na otřes mozku. Po ošetření jsme jednoho pacienta vezli do Fakultní nemocnice Motol a druhého do kladenské nemocnice," upřesnila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové byla komunikace krátce po 13. hodině opět průjezdná. "Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou," doplnila.