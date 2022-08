Osobní auto u obce Nový Dům narazilo do stromu, řidič na místě zemřel

"Od 8 hodin probíhá na místě překládka uhynulých a živých slepic a vyproštění nákladního vozu, které tam blokuje jízdní pruh. Komunikace je zcela uzavřena. Objízdná trasa je u kruhového objezdu, pro osobní auta je odkloněna do Kotkovy ulice, pro nákladní do Luženské ulice. Překládka a odklízení by měly trvat do 12 až 13 hodin," řekla Deníku olicejní mluvčí Barbora Schneeweissová.