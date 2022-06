Provoz na trati byl zastaven na celý den. Při nehodě se lehce zranilo pět lidí. „Jedna z pěti zraněných osob byla převezena s pohmožděnou krční páteří do nemocnice v Hořovicích. Na místě jsme měli pět posádek,“ sdělila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Byla zavedena náhradní autobusová doprava. „Lidé sami opustili vlak a odcházeli pěšky, někdo směr Karlštejn, jiný směr Praha,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová.

Vlaky mezi Prahou a Berounem výrazně omezí dvoutýdenní výluka na železnici

Železničáři na místo vypravili dva nehodové vlaky s jeřáby, každý z jednoho směru, protože kvůli nahnutí lokomotiva zasahuje do prostoru vedlejší tratě. „Místo se nachází v oblouku mezi řekou a skalami, takže se na něj nedá dostat s těžkou technikou, půjde to pouze po kolejích. V tomto to tedy bude komplikovanější. Odborníci posléze budou muset prozkoumat stav svahu nad tratí, jestli náhodou nepředstavuje nějaké další ohrožení,“ doplnil Gavenda.

Výsledky průzkumu rozhodnou o tom, zda bude trať zavřena déle, aby se případně uskutečnila sanace volného svahu.„Během celého dne bylo potřeba počítat s kompilacemi na celém koridoru mezi Prahou a Plzní,“ sdělil mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

U Berouna vjelo auto pod vlak, jeden člověk zemřel, další tři se zranili

Na místě nehody byl také náměstek pro řízení provozu Správy železnic Oblastního ředitelství Praha Ladislav Ludvík. Ten vypíchl skutečnost, že příčinou nehody je mimo jiné neustálé oddalování modernizace tratě, se kterou mají být provedeny nutné sanační práce přilehlých skal. Ty jsou ale stále předmětem připomínkování především ochranářů, protože se v místě nacházejí chráněné přírodní druhy a musí se pečlivě rozhodnout, jaké úseky budou síťovány a které budou sanovány jiným způsobem.

