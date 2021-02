„Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u obou řidičů negativní, ke zranění osob nedošlo a příčiny nehody jsou v šetření dopravních policistů,“ informovala mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Škoda na obou autobusech byla předběžně vyčíslena na 330 tisíc korun.

Vůz se přetočil přes pařez

O velkém štěstí může hovořit pětadvacetiletá řidička, která se v neděli 7. února vydala z Kněževsi na Rakovník. Po projetí levotočivé zatáčky totiž vjela na krajnici, kde se nacházela souvislá vrstva sněhu. Řidička nezvládla řízení, vjela do pravého příkopu, kde narazila do pařezu, přes který se vůz přetočil a zastavil ho až strom. „Celková škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun, ke zranění naštěstí nedošlo a dechová zkouška byla negativní,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nezvládl řízení

Čtyřiačtyřicetiletý řidič vozu Ford Mondeo, který jel v pondělí 8. února ráno na zasněžené silnici v Městečku od chatové oblasti Chaloupky k centru obce, nezvládl řízení z prudkého svahu a narazil do zaparkované Octavie. Jejímu řidiči zanechal vzkaz a z místa nehody odjel. „Majitel poškozeného vozu kontaktoval řidiče a následně se událost nahlásila na policii. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění, alkohol nemohl být vyloučen a škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun,“ uvedla policistka Michaela Richterová.

Narazil do sloupu lampy a značky

Další řidič, který na zasněžené vozovce v pondělí 8. února ráno nezvládl řízení, byl teprve osmnáctiletý mladík, který odbočoval v Lubné vlevo směrem na Rakovník, avšak dostal smyk a vjel vpravo mimo silnici, kde narazil do sloupu lampy veřejného osvětlení a sloupku dopravní značky. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní, ke zranění řidiče nedošlo a celková škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun,“ doplnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Po smyku skončilo auto ve stromě

Až strom zastavil vůz Hyundai devatenáctileté řidičky, která v neděle 7. února dopoledne jela ve směru od Jesenice na Senomaty, když na rovném úseku pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost na rozbředlé silnici, dostala s vozem smyk, vjela do pravého silničního příkopu, kde čelně narazila do stromu. „Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun.

Na zasněžené vozovce dostal smyk a narazil do značky

Sněhová nadílka si vyžádala v pondělí množství dopravní nehod. Jedna z nich se udála na křižovatce v obci Všetaty. Šestatřicetiletý řidič vozu Renault Megan jel směrem od Pavlíkova, ve Všetatech odbočil vlevo na Křivoklát, avšak na zasněžené sinici nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk, vjel vpravo mimo komunikaci kde narazil do dopravního značení. „Dechová zkouška byla u řidiče negativní, ke zranění nedošlo a celková škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun,“ informovala mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Další z nehod, jejíž příčinou byla zasněžená silnice, se stala na katastru Rakovníka. Šestadvacetiletý řidič, který přijížděl z Kněževsi k Rakovníku, na rovném úseku nepřizpůsobil rychlost, dostal smyk a vjel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu. „Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, dechové zkoušky byly negativní a škoda byla vyčíslena na 60 tisíc korun,“ doplnila mluvčí rakovnické policie.

Měl pozitivní test na drogy

Na konci předchozího týdne zastavila policejní hlídka z obvodního oddělení Jesenice u hráze u Velkého rybníka v Jesenici vůz Mercedes s přívěsným vozíkem, který řídil čtyřicetiletý řidič. Ten na výzvu předložil všechny doklady a následně se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní. Test na drogy ovšem ukázal přítomnost marihuany a pervitinu. „Muž uvedl, že žádné návykové látky neužil, následně se podrobil i lékařskému vyšetření,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.