Po nárazu dopravní značka i řidič s koloběžkou skončili v příkopu. „Policisté naměřili muži přes dvě promile alkoholu dechu,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Zalekl se kočky a skončil na střeše

Na silnici na silnici II. třídy č. 227 v katastru Rakovníka došlo k havárii osobního vozu Kia. Ten řídil dvaadvacetiletý muž, který jel od Kněževsi na Rakovník, avšak nepřizpůsobil rychlost jízdy, zaklekl se přebíhající kočky, které se snažil prudkým brzděním vyhnout. S vozem dostal smyk, vjel do protisměru, kde havaroval a skončil na střeše. „Dechová zkouška byla negativní, ke zranění nedošlo a celková škoda byla asi 120 tisíc korun,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Motorkář nedobrzdil, přelétl řídítka a skončil v nemocnici

V katastru obce Hořovičky na silnici I/26 došlo u odbočky na Bukov k nehodě motocyklu a osobního vozidla. Jednačtyřicetiletý motorkář jel ve směru z Prahy do Karlových Varů a nedodržel bezpečnostní vzdálenost za vozem Opel. Jeho řidič musel zastavit z důvodu před ním odbočujícím vozidlem. Motorkář začal prudce brzdit, ale střetu již nezabránil. Následkem nárazu přelétl přes řídítka a dopadl na silnici. Následně se smýkal po vozovce do protisměru a přilbou narazil do Škody Octavia. „Motorkář si způsobil blíže nespecifikované zranění a byl převezen do pražské nemocnice. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u všech řidičů negativní a celková škoda dosáhla osmdesáti tisíc korun,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Richterová. Na místě zasahovali i hasiči z Rakovníka a dobrovolní hasiči z Jesenice.