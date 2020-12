KRIMI MIX: Opilý mladík najel do plotu, poškodil i vrata a přívěsný vozík

Svoji jízdu si měl raději rozmyslet devatenáctiletý řidič vozu VW Golf, který v uplynulém týdnu pod vlivem alkoholu usedl za volant a vydal se z Chrášťan směrem na Kněževes. Mladík při projetí mírné pravotočivé začátky nezvládl řízení, přejel do protisměru a následně na levou krajnici, kde narazil do oplocení pozemku domu, do vrat a do odstaveného přívěsného vozíku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň