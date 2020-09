Po chvíli, kdy začal couvat, návěsem naboural do sloupu obecního informačního radaru, který se zlomil a celá konstrukce spadla na zem. „Škoda na vozidle a radaru byla vyčíslena na 30 tisíc Kč, dechová zkouška byla negativní,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Utírala zamlžené sklo a havarovala

Svojí nepozorností způsobila havárii třiačtyřicetiletá žena, která projížděla Zahradní ulici v Lánech. Když najížděla do kopečku na přímého přehledného úseku, měla dle jejího vyjádření zamlžené čelní okno. To během jízdy čistila, takže se plně nevěnovala řízení a přitom přehlédla u pravého okraje odstavené vozidlo Hyundai, do něhož také se svým vozem narazila. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní, ke zranění řidičky nedošlo a celková škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Řídili s platným zákazem řízení

Dvacetiletá řidička, kterou zastavila policejní hlídka v Klicperově ulici v Rakovníku, je nyní podezřelá z přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání. Dívka usedla za volant vozu Hyundai na konci minulého týdne, jela po okružní třídě ulicí Čsl. legií, následně odbočila do Klicperovy ulice, kde byla zastavena policisty. Ti zjistili, že má platný zákaz řízení od července letošního roku do ledna příštího roku. „V případě odsouzení ženě hrozí až dvě léta,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Stejný trest hrozí i pětapadesátiletému muži, kterého zastavili policisté z obvodního oddělení Jesenice v Jižní ulici v Čisté. Řidič při kontrole hlídce předložil pouze občanský průkaz, řidičský průkaz nikoliv, neboť uvedl, že jej má zadržený. To potvrdili lustrací také policisté. Řidič měl platný zákaz řízení od července letošního roku do září příštího roku. „Dechová zkouška byla negativní, muži byla zakázána další jízda a nyní mu v případě odsouzení hrozí až dva roky vězení,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.