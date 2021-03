„Nejednalo se o nějaký vážný případ, pouze o běžný převoz a při nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní a škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun," upřesnila policistka Michaela Richterová.

Neshodly se o vině, policisté žádají svědky nehody

Policie žádá o pomoc svědky při objasnění dopravní nehody, která se stala 6. března v 7:55 v Pšovlkách. Podle řidičky Chevroletu druhá řidička Škody Octavia jela směrem od Václav, chtěla odbočit na Jesenici, avšak nedala přednost Chevroletu, jedoucímu od Jesenice na Rakovník. Druhá řidička Octavie naopak tvrdila, že když přijížděla na křižovatku, byla viditelnost snížená zelení a zastavila na křižovatce, když spatřila jedoucí vůz. Přijíždějící řidička se jí zřejmě nevšimla a narazila do ní. „Řidička Chevroletu byla lehce zraněna, dechové zkoušky byly negativní a škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová, která vyzývá svědky nehody o jakékoliv poskytnutí informací na tel. 974 880 251, 606 665 994 nebo na linku 158.

Skončil na boku

Silnice bývají i v březnu ráno namrzlé, o čemž se přesvědčil šestačtyřicetiletý řidič Fabie, který jel v pondělí v ranních hodinách po Lišanské ulici směrem k centru, když na zledovatělé silnici dostal smyk, aby zabránil střetu s dalším vozidlem, vjel do protisměr, následně narazil do travnatého svahu a vlivem nárazu se vůz převrátil na pravý bok. „Řidič byl převezen do rakovnického nemocnice, dechová zkouška byla negativní a škoda byla vyčíslena na 50 tisíc Kč,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Škoda Fabia se v Lišanské ulici převrátila na bok.Zdroj: HZS Středočeského kraje

Žena havarovala hned dvakrát

V pondělí ráno došlo na silnici III. třídy v Hokově ke dvojnásobné nehodě. Šestatřicetiletá řidička s vozem BMW v obci zřejmě dostala smyk a havarovala, následně ve snaze vyprostit své vozidlo po dopravní nehodě začala intenzivně couvat a přitom narazila do zaparkovaného vozu. „Škoda na obou vozidlech byla vyčíslena na 45 tisíc korun, dechová zkouška byla negativní a ke zranění naštěstí nedošlo,“ upřesnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Měla pozitivní test na amfetamin

Svoji jízdu si raději měla rozmyslet osmatřicetiletá řidička, která na Mezinárodní den žen usedla za volant Škody Fabia a projížděla rakovnickými ulicemi, než byla policisty zastavena v Lubenské ulici v prostoru myčky. Žena se podrobila testu na jiné návykové látky, který byl pozitivní na látku amfetamin. „Řidička je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí hrozí až jeden rok vězení,“ upozorňuje policistka Michaela Richterová.